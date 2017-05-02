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В Бишкеке пройдут Национальные соревнования Enactus Кыргызстан – 2017

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423771-ru.html

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2 мая 2017, 17:41       Комментарии

В Бишкеке пройдут Национальные соревнования Enactus Кыргызстан – 2017, сообщают организаторы.
На протяжении 20 лет работы Enactus/SIFE в Кыргызстане ее студенты посредством своих проектов вносят вклад в развитие нашей страны, распространяя ценности предпринимательства среди населения. В городах и селах по всей стране члены студенческих команд Enactus в течение года применяли свои таланты и идеи, чтобы изменить жизни людей в лучшую сторону, и, как итог, на Национальных соревнованиях команды Enactus соберутся вместе, чтобы продемонстрировать результаты своей работы по проектам.
В этом году соревнования пройдут 6-7 мая 2017 года в отеле "Хаят Редженси Бишкек". В них примут участие более 600 студентов из 30 вузов, а также бизнес-лидеры, представители государственных структур и международных организаций.
Победитель получит право защищать честь страны на мировом кубке Enactus, который состоится 26-28 сентября в Лондоне.
Мероприятие начнется в 10:15 с пресс-конференции, где примут участие: руководитель аппарата президента Сапар Исаков, полномочный представитель ПРООН в Кыргызстане Александр Аванесов и исполнительный директор Enactus Кыргызстан Гульбарчын Суйунова.
Аккредитация журналистов до 4 мая 2017 года по телефону: 0701770-660 или по e-mail: n.tursunbekova@mail.com
Справка:
Enactus – глобальная организация, которая объединяет молодежных лидеров, ведущих бизнесменов и активных преподавателей. Название – это аббревиатура из трех слов: Entrepreneurial, Action, Us. Умение видеть возможности, желание действовать, объединение людей, связанных общей целью. Сейчас в программе Enactus участвуют 36 стран, 1 700 университетов, 66 500 студентов. В Кыргызстане организация Enactus (ранее известная как SIFE) работает с 1995 года. Работая над своими проектами, студенты изучают экономическую ситуацию в городе и регионе, выдвигают и реализуют бизнес-идеи, которые направлены на улучшение качества и уровня жизни общества, учатся работать в команде и проявлять лидерские качества.

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