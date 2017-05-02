Доллар США: 67.5000 (+0.2575) 
Евро: 73.5818 (+0.2303) 
Золото: 40.37 $/гр (-0.32) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Khovar: Главы МИД Таджикистана и Туркменистана обсудили вопросы сотрудничестваKhovar: Главы МИД Таджикистана и Туркменистана обсудили вопросы сотрудничестваAsia+: Госбюджет Таджикистана недобрал 145 млн сомони. И это только начало?Asia+: Госбюджет Таджикистана недобрал 145 млн сомони. И это только начало?

Эксперты обсудили проект долгосрочной стратегии развития КР до 2040 года

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359260_ek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423770-ru.html

Похожие новости

С.Жээнбеков: "В рамках Концепции развития регионов страны предусмотрено улучшение инфраструктуры г.Джалал-Абад"

Khovar: Главы МИД Таджикистана и Туркменистана обсудили вопросы сотрудничества

Эксперты обсудили вопросы подготовки проекта долгосрочной стратегии развития Кыргызстана до 2040 года

Эксперты обсудили вопросы подготовки проекта долгосрочной стратегии развития страны до 2040 года

Эксперты обсудили вопросы подготовки проекта долгосрочной стратегии развития КР до 2040 года

2 мая 2017, 17:26       Комментарии

1 и 2 мая эксперты обсудили вопросы подготовки проекта долгосрочной стратегии развития Кыргызской Республики до 2040 года. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Открывая конференцию в госрезиденции "Ала-Арча", советник главы государства, руководитель Координационной группы по подготовке проекта долгосрочной стратегии развития КР Фарид Ниязов передал слова приветствия президента КР и отметил, что данный семинар является продолжением встреч и обсуждений будущей стратегии. При этом он отметил, что в таком широком формате обсуждение проходит впервые, в котором приняли участие 57 экспертов и представителей госорганов.
"У нас собралось достаточно много материала и наработок. На сегодняшний день перед экспертами стоит важная задача по выработке видения будущего страны ("картинки будущего") и разработки концепции, а затем собственно самого проекта стратегии, рассчитанной на долгосрочный период", - сказал Ниязов.
В ходе конференции были представлены презентации на темы целей устойчивого развития и глобальных трендов развития (в том числе в сферах экологии, экономики, климата, народонаселения, развития технологий, рынков, человека и общества). Далее проведены обсуждения по следующим секциям: экономика, среда развития, социальное развитие, культура, государственное управление. После обсуждения сделаны соответствующие презентации и рекомендации.
"В ближайшее время планируется продолжить встречи экспертов и членов Координационной группы в более узких форматах. Отдельно пройдут встречи в сферах: экономика, здравоохранение, экология, безопасность. И таких рабочих встреч по различным отраслям и сферам будет столько, сколько потребуется", - отметила заместитель руководителя аппарата президента КР Эльвира Сариева.
Семинар-конференция состоялся при партнерстве аппарата президента КР, аппарата правительства КР и постоянного представительства ПРООН в КР.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум