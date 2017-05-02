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Сегодня: Байсалов не унимается, осторожно, камнепад, пришло тепло

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359255_se...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423769-ru.html

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2 мая 2017, 17:30       Комментарии

Байсалов не унимается. Так называемый активист, продолжает нападки на президента Атамбаева. Было бы в приводимых им аргументах что-то действительно заслуживающее внимания, наверное, все либеральное сообщество и подчиненные им СМИ уже транслировали бы на весь мир сведения о прегрешениях главы государства и лиц к нему приближенных.
Выходит так, что кроме слухов и сплетен, которые тиражирует Байсалов, нет никаких официальных документов, которые могли бы поставить под сомнение данные Атамбаева о том, что разбогател он гораздо раньше, чем мародеры. Кстати, сам Байсалов, уже несколько лет как безработный, так и не объяснил, как за два месяца пребывания в должности руководителя администрации президента переходного периода Отунбаевой, он обзавелся элитной квартирой в Бишкеке, а также коттеджем и участками на берегу Иссык-Куля.
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