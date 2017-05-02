Доллар США: 67.5000 (+0.2575) 
Евро: 73.5818 (+0.2303) 
Золото: 40.37 $/гр (-0.32) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Ошской области с начала года зафиксировано 45 сходов оползня, из них 28 создали ЧСВ Ошской области с начала года зафиксировано 45 сходов оползня, из них 28 создали ЧССегодня: Байсалов не унимается, осторожно, камнепад, пришло теплоСегодня: Байсалов не унимается, осторожно, камнепад, пришло тепло

Волейболисты "Ош Бажы EREM" остались в лидерах чемпионата Кыргызстана

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359241_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423768-ru.html

Похожие новости

А ты ответишь на вопросы кыргызстанцев в "Что? Где? Когда?"

Какие страны кыргызстанцы могут посетить без виз

Омбудсмен озвучил проблемы, с которыми сталкиваются призывники и военнослужащие в Кыргызстане

В Бишкеке пройдут Национальные соревнования Enactus Кыргызстан – 2017

В Москве останки кыргызстанцев выбросили на помойку. Посольство проверяет

2 мая 2017, 17:31       Комментарии

Команда "Ош Бажы EREM" выиграла второй тур чемпионата Кыргызстана по волейболу в Национальной лиге.
Как сообщает Федерация волейбола Кыргызстана, матчи второго тура Национальной лиги прошли в Оше с участием всех шести ранее заявленных команд.
Команды сыграли между собой в один круг, где "Ош Бажы EREM" выиграл все пять матчей и упрочил лидерство в турнирной таблице.
Действующий чемпион страны "Жаны-Муун", который неудачно провел первый тур, во втором "собрался" и завершил его на второй строчке. Иссыккульцы одержали четыре победы подряд в рамках этого тура, лишь уступив лидеру в заключительном матче.
На третью строчку в турнирной таблице поднялся "Салам-Алик", который уступил только двум вышеперечисленным лидерам.
Как сообщается, матчи третьего тура Национальной лиги пройдут в Чолпон-Ате после окончания второго этапа отборочного раунда чемпионата мира, который запланирован на конец мая в Бишкеке.
Отметим, первый тур прошел в начале марта в Бишкеке, где победителем в Национальной лиге стала команда "Ош Бажы EREM", набрав 14 очков. В рамках чемпионата команда таможенников выиграла все свои пять матчей.
Действующим чемпионом страны является иссык-кульский "Жаны-Муун", который впервые в своей истории завоевал титул.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум