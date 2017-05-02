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В Москве останки кыргызстанцев выбросили на помойку. Посольство проверяет

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359262_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423767-ru.html

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В Москве следователь выкинул на помойку останки кыргызстанцев, погибших в ДТП

2 мая 2017, 17:34       Комментарии

Останки тел кыргызстанцев, погибших в результате ДТП в Саратовской области, выбросили на помойку. Об этом сообщили российские СМИ.
По данным издания "Московский комсомолец", 21 апреля водитель мусоровоза обнаружил в мусорных контейнерах упакованные человеческие кости, образцы кожи и волос. Рядом находилась расписка о том, что останки из морга получил сотрудник МВД для проведения экспертизы.
Как выяснилось, в ходе расследования уголовного дела о ДТП существовала вероятность, что тела не опознают. Тогда эксперты сами отчленили кости и другие части, чтобы, если потребуется, провести ДНК-экспертизу, но она не понадобилась. Тела вскоре переправили на родину для захоронения, а некоторые останки так и остались в морге. Результаты экспертиз оказались готовы лишь недавно и следователь, который вел это дело, забрал останки. Вскоре они оказались в мусорном контейнере.
Посольство КР в РФ направило соответствующие запросы в Главное следственное управление МВД и обратилось в органы прокуратуры и Следственного комитета для проверки факта.
Напомним, ДТП произошло 15 января примерно в 4.30 утра на автотрассе Нижний Новгород - Саратов. В районе села Тарумувка водитель автомобиля Volvo с полуприцепом не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение с минивэном Toyota, который двигался по встречной полосе. После этого оба транспортных средства съехали в кювет. В ДТП погибли 4 кыргызстанца.

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