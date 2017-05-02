Доллар США: 67.5000 (+0.2575) 
Евро: 73.5818 (+0.2303) 
Золото: 40.37 $/гр (-0.32) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Омбудсмен предлагает выплачивать страховку родным военнослужащих в случае их гибели, даже если смерть наступила вследствие суицидаОмбудсмен предлагает выплачивать страховку родным военнослужащих в случае их гибели, даже если смерть наступила вследствие суицидаВ Москве останки кыргызстанцев выбросили на помойку. Посольство проверяетВ Москве останки кыргызстанцев выбросили на помойку. Посольство проверяет

В Ошской области зафиксировано 45 сходов оползня, из них 28 создали ЧС

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359263_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423766-ru.html

Похожие новости

А.Атамбаев оказал материальную помощь родственникам семей погибших в результате схода оползня в селе Аюу

В каких районах Бишкека и Чуйской области 3 мая отключат электричество

В Чуйской области впервые состоялся турнир по национальной борьбе кыргыз курош

В Ошской области с начала года зафиксировано 45 сходов оползня, из них 28 создали ЧС

Врачи продолжают дежурить в селе Аюу на месте схода оползня

2 мая 2017, 17:41       Комментарии

МЧС сообщает, что в Ошской области с начала 2017 года зафиксировано 45 сходов оползня, из них 28 создали чрезвычайную ситуацию: в Узгенском районе 17 оползней, в Алайском районе – 5, Кара-Кульджинском - 3, в Чон-Алайском - 1, в Кара-Суйском районе - 2 оползня.
Всего в Ошской области со стороны МЧС установлено 175 палаток, переселены 225 семей, а это 1 345 жителей. Во всех палатках проведена электрическая энергия.
В Узгенском районе оползень накрыл 32 дома. К сожалению, 24 человека оказались жертвами природной стихии.
Чтобы предотвратить в дальнейшем трагедию, жители всех опасных участков были предупреждены. Ранее со стороны МЧС были даны предписания органам местного самоуправления об отселении населения в безопасное место.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум