Kazinform: Дорожную карту сотрудничества приняли главы МИД Центральной Азии и Японии

2 мая 2017, 17:08 Комментарии

Kazinform: В Ашхабаде казахстанская делегация во главе с министром иностранных дел Кайратом Абдрахмановым приняла участие в работе 6-го Совещания глав внешнеполитических ведомств государств-участников Диалога "Центральная Азия + Япония". Об этом передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В повестку дня ашхабадского совещания вошли вопросы продвижения регионального взаимодействия в области достижения целей устойчивого развития, торговли и инвестиций, безопасности, культурно-гуманитарного сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам улучшения бизнес среды и развития инфраструктуры.

"Казахстан приветствует поиск новых форм сотрудничества, направленных на раскрытие делового потенциала Центральной Азии. В этой связи хотел бы поздравить японскую сторону с успешным проведением в марте текущего года 1-го бизнес-форума Диалога", - сказал К.Абдрахманов во время своего выступления.

Предложено более активно подключать к работе бизнес-форума экономические ведомства Японии, без участия которых экономический трек в рамках Диалога теряет свою привлекательность. Казахстан считает одним из приоритетных направлений сотрудничества развитие транзитно-транспортного потенциала Центральной Азии, продолжение работы по сближению инфраструктурных проектов, реализуемых в рамках собственных национальных программ и стратегий стран региона с крупными многосторонними транзитно-транспортными проектами". Велением времени является проведение скоординированной транспортной политики в Центральной Азии, с целью повышения транзитного потенциала региона и расширения внутрирегиональных торгово-экономических связей.

Подчеркнуто, что в рамках своей деятельности в Совбезе ООН Казахстан особое внимание уделяет укреплению безопасности в Центральной Азии и Афганистане, противодействию транснациональным угрозам, усилению инструментов превентивной дипломатии.

Астана видит свою дальнейшую работу в главном политическом органе ООН через призму обеспечения неразрывности связи между безопасностью и развитием.

Участники Диалога были проинформированы о том, что Казахстан осуществил первый проект предоставления официальной помощи развитию Афганистану. Совместно с Программой развития ООН и Японией был запущен пилотный проект по повышению экономической самостоятельности и прав афганских женщин.

Другим важнейшим компонентом Диалога, по мнению казахстанской стороны является продолжение успешного опыта сотрудничества с Японией и объединения совместных усилий в рамках Центрально-азиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В этой связи Казахстан приветствует намерение Японии приступить к реализации совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности "Проекта по созданию пограничных связных офисов и укреплению трансграничного сотрудничества в борьбе с наркотиками и преступностью в Центральной Азии.

Касаясь тематики предстоящей Международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017", отмечалось, что данное событие станет катализатором принципиально новых подходов к обеспечению устойчивого развития стран региона, основанных на принципе глобальной взаимозависимости и общей ответственности за судьбу планеты.

По итогам заседания СМИД, состоявшегося в год 25-летия установления дипломатических отношений между странами Центральной Азии и Японией, подписано Совместное заявление и принята "Дорожная карта регионального сотрудничества в сфере транспорта и логистики".

Документы предусматривают содействие в подготовке кадров, в том числе, в сфере контроля за дорогами, городского транспорта, предотвращения дорожно-транспортных бедствий, в железнодорожной отрасли, в области управления воздушным движением, таможенного администрирования. Сотрудничество охватывает и вопросы укрепления пограничного контроля, развития железнодорожной логистики, транспортировки сельхоз продукции.

По инициативе нашей страны в текст заявления включены вопросы активного использования потенциала Диалога по привлечения японского опыта в сфере качественного управления и сбережения водных ресурсов. Единогласно поддержано участие государств - членов Диалога в работе первого Саммита ОИС по науке и технологиям, который будет способствовать научно-техническому и инновационному развитию Центрально-азиатского региона, и пройдет в Астане 10-11 сентября с.г.

Как известно, Диалог "Центральная Азия + Япония" является форматом сотрудничества, который в 2004 году инициировала Япония с целью наращивания усилий по расширению и укреплению более тесных связей со странами Центральной Азии и развитию регионального сотрудничества. Первое заседание в подобном формате состоялось в августе 2004 года в Астане. С момента создания Диалог стал важной площадкой для обсуждения общих для стран Центральной Азии и Японии вопросов политического, экономического характера и проблем безопасности.

Здесь же в Ашхабаде состоялась встреча К.Абдрахманова с министром иностранных дел Японии Фумио Кисидой. Собеседники рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках государственного визита Президента Нурсултана Назарбаева в Японию в ноябре 2016 года, а также обсудили текущее состояние и перспективные направления двустороннего сотрудничества, взаимодействие в многостороннем формате, включая координацию усилий в рамках работы Совета Безопасности ООН.

Глава казахстанского МИДа ознакомил своего японского коллегу с приоритетами торгово-экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной политики Казахстана. Касаясь взаимодействия в двусторонней формате, японский министр отметил актуальность Государственной программы Президента Нурсултана Назарбаева "Нурлы жол", отметив привлекательность транспортно-транзитного потенциала нашей страны. Япония представит новейшие технологические разработки своей страны в ходе специализированной выставки "ЭКСПО-2017" в Астане. В ходе встречи японская сторона объявила об упрощении процедуры оформления въездных виз и увеличении срока пребывания для казахстанских граждан.

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана также провел встречу со Специальным представителем Генерального секретаря ООН - Главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии (РЦПДЦА) Петко Драгановым.

В ходе встречи отмечалось, что Казахстан высоко оценивает усилия РЦПДЦА по модернизации нормативно-правовой базы для трансграничного управления водными ресурсами бассейна Аральского моря и приветствует сотрудничество Регионального центра с Международным фондом спасения Арала. Наряду с этим, были обсуждены и другие вопросы региональной взаимодействия и совместного противодействия транснациональным угрозам.

Завершила программу пребывания в Ашхабаде встреча с заместителем председателя Кабинета министров - министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, в ходе которой руководители внешнеполитических ведомств двух стран рассмотрели и наметили план по реализации договоренностей, достигнутых недавно в ходе государственного Президента Гурбангулы Бердымухамедова в Астану.