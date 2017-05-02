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Trend: МВФ прогнозирует заметный рост нефтяного ВВП Казахстана

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/trend-mvf...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423764-ru.html

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Казахстанский телеканал начнет вещать на кыргызском языке

2 мая 2017, 17:17       Комментарии

Trend: Рост нефтяного ВВП в Казахстане составит 3,9 процента в 2017 году и 6,3 процента в 2018 году, говорится в обновленном отчете Международного валютного фонда (МВФ) по Центральной Азии и Ближнему Востоку.
В предыдущие три года, по данным МВФ, нефтяной ВВП страны снижался. В 2016 году снижение составило 1,2 процента.
Рост не нефтяного ВВП в Казахстане составит 2 процента в 2017 году и 2,5 процентов в 2018 году. В 2016 году рост был на уровне 1,8 процента. В предыдущие годы не нефтяной ВВП страны рос более высокими темпами.
Общий рост ВВП в Казахстане прогнозируется на уровне 2,5 процента в 2017 году и 3,4 процента в 2018 году по сравнению с 1,1 процента в 2016 году.
Инфляция в Казахстане прогнозируется на уровне 8 процентов в 2017 году и 7,2 процента в 2018 году по сравнению с 14,6 процента в 2016 году.

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