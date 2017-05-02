Trend: МВФ прогнозирует заметный рост нефтяного ВВП Казахстана

2 мая 2017, 17:17 Комментарии

Trend: Рост нефтяного ВВП в Казахстане составит 3,9 процента в 2017 году и 6,3 процента в 2018 году, говорится в обновленном отчете Международного валютного фонда (МВФ) по Центральной Азии и Ближнему Востоку.

В предыдущие три года, по данным МВФ, нефтяной ВВП страны снижался. В 2016 году снижение составило 1,2 процента.

Рост не нефтяного ВВП в Казахстане составит 2 процента в 2017 году и 2,5 процентов в 2018 году. В 2016 году рост был на уровне 1,8 процента. В предыдущие годы не нефтяной ВВП страны рос более высокими темпами.

Общий рост ВВП в Казахстане прогнозируется на уровне 2,5 процента в 2017 году и 3,4 процента в 2018 году по сравнению с 1,1 процента в 2016 году.

Инфляция в Казахстане прогнозируется на уровне 8 процентов в 2017 году и 7,2 процента в 2018 году по сравнению с 14,6 процента в 2016 году.