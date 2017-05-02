Asia+: Госбюджет Таджикистана недобрал 145 млн сомони. И это только начало?

2 мая 2017, 17:25 Комментарии

Asia+: Систематический недобор государственного бюджета Таджикистана продолжается третий год подряд. Эксперты связывают это с обеднением народа.

Доходная часть госбюджета Таджикистана в первом квартале этого года составила 4 миллиарда 862 миллиона сомони. Это на 2,9 процента меньше запланированного объема, говорится в предварительных данных Министерства финансов республики.

Это означает, что за первые три месяца этого года планировалось направить в бюджет 5 миллиардов 7 миллионов сомони. Фискальными органами не удалось собрать в пользу бюджета 145 миллионов сомони.

Тенденция к недобору госбюджета Таджикистана продолжается уже третий год.

В 2015 году на протяжении одиннадцати месяцев бюджет стабильно недополучал 3-4% от плановых объемов. Власти республики, несмотря на рекомендации международных институтов, категорически отказывались от пересмотра параметров главного финансового документа страны. Однако в последнем месяце 2015 года фискальным органам удалось не только выполнить, но и перевыполнить намеченные планы по доходам.

Впоследствии выяснилось, что справиться с этой задачей помогли Азиатский банк развития и Европейский союз, выделившие на поддержку госбюджета Таджикистана 66 миллионов долларов.

В 2016 году госбюджет недополучил более 781 миллиона сомони (100 миллионов долларов по курсу на начало 2017 года).

За счет чего живем?

Главной причиной недобора бюджета в Министерстве финансов называют продолжающееся сокращение внешнеторгового оборота, вследствие чего не удается получить запланированные объемы таможенных выплат.

В Таможенной службе ссылаются на ряд факторов, которые оказывают негативное влияние на выполнение плана таможенных платежей. Это, в частности, сокращение объема товаров, выпуск которых уже налажен в самой республике (цемент, ковры, стройматериалы, сельхозпродукция, мука и так далее).

Кроме того, по данным Таможни, на недобор таможенных платежей влияет сезонная деятельность КПП "Кульма" на таджикско-китайской границе, который не функционирует в зимний период.

Также к таким негативным факторам в таможенном ведомстве относят контрабандную поставку товаров на территорию Таджикистана из соседнего Кыргызстана, трудности, связанные с доставкой товаров по территории Афганистана из-за неспокойной обстановки в этой стране, а также высокие тарифы на транзит (особенно посредством железной дороги) в Узбекистане.

Согласно данным Агентства по статистике при президенте РТ, объем импорта продукции в Таджикистане в первом квартале этого года сократился на 19,4 процента (131,7 миллиона долларов), составив всего 545,6 миллиона долларов.

Просто стало некому покупать

Указываемые причины: сезонная деятельность КПП "Кульма", контрабанда, небезопасный Афганистан, высокие транзитные тарифы в Узбекистане - появились не вчера.

Поэтому, по мнению независимых аналитиков, систематическое падение объема импорта, а, следовательно, снижение размера таможенных платежей связано с ухудшением финансового положения таджикистанцев.

- Благосостояние людей, как и платежеспособность предприятий, организаций и учреждений, за последние два года существенно снизилось. Соответственно, как физические, так и юридические лица стали намного меньше приобретать те или иные товары, которые в основном на наших рынках импортные, кроме, пожалуй, сельскохозяйственной продукции.

Вспомнить хотя бы пресловутое заявление государственных структур относительно урезания второстепенных расходов: расходов на покупку машин и оборудования, топлива и так далее. В связи с падением спроса поставщики, естественно, стали ввозить в республику продукцию в сравнительно меньших объемах. Это, в свою очередь, привело к снижению объема доходов бюджета за счет таможенных сборов, - пояснил "АП" экономический обозреватель Рахим Каримов.

Объем внешнеторгового оборота Таджикистана за счет сокращения импорта за последние два года упал почти на 1,3 миллиарда долларов. Среднемесячный объем импорта снизился с 358 миллионов долларов в пиковом 2014 году до 286 миллионов долларов в 2015 году.

В прошлом году в месяц в среднем Таджикистан импортировал продукцию на сумму уже 250 миллионов долларов. В первом квартале этого года данный показатель снизился еще на 69 миллионов долларов - до 181 миллиона долларов (среднемесячный импорт).

Есть вопрос

Ну и представим на минуту, что мы таки начнем производить и другую продукцию, кроме алюминия, цемента и сухофруктов. Ожидаемо критически сократятся и таможенные пошлины на все те товары, что мы сейчас импортируем. И далее по цепочке (по мнению Минфина) недобор в бюджет будет страшнейший.

Вопрос: может, запланированы не те объемы таможенных выплат? Или все-таки они не могут быть главной причиной увеличивающейся дыры в бюджете?

А МЕЖДУ ТЕМ:

Агентство по статистике сообщает, что объем ВВП Таджикистана за первый квартал этого года составил около 10,5 миллиарда сомони. По сегодняшнему курсу это чуть свыше 1,2 миллиарда долларов. В сопоставимых ценах ВВП по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 6,5 процента.

В структуре ВВП преобладает торговля (в этот же сектор включены ремонт автомобилей, бытовых товаров и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны) - 21,4 процента.

На промышленность, включая энергетику, приходится 19,7 процента от общего объема ВВП. Традиционно превалирующее в структуре ВВП сельское хозяйство (включая охоту, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство) пока составляет 5,4 процента, так как посевной сезон только начался.

Транспорт, связь, складское хозяйство в структуре ВВП в первом квартале составили 15,1 процента, налоги – 12,8 процента.

ВВП Таджикистана по итогам 2017 года запланирован в размере около 58 миллиардов 910 миллионов сомони, что на 9,4 процента больше объема прошлого года.

В 2016 году ВВП Таджикистана составил более 53 миллиардов 828 миллионов сомони.