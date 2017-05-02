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Курсанты Академии МВД КР заняли призовые места по уголовному праву в Караганде

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kursanty-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423761-ru.html

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2 мая 2017, 17:23       Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. Курсанты академии МВД КР заняли призовые места в Караганде по уголовному праву. Об этом сообщили в пресс-службе академии МВД КР.
По ее информации, 28 апреля курсанты академии МВД КР Ж.Усенова и В. Молчанова приняли участие на международной научно-теоретической конференции на тему "Актуальные проблемы юридических и общественных наук", организованной Карагандинской академией МВД РК.
В конференции приняли участие курсанты и магистранты академий МВД России и Казахстана, студенты Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева и студенты юридических ВУЗов Казахстана.
На открытии конференции выступил преподаватель кафедры уголовного права и профилактики преступлений Академии МВД КР капитан милиции М.Т.Ажыгулов.
Курсант В.Молчанова выступила с научным докладом на тему "К вопросу об уголовной ответственности за убийство матерью новорожденного ребенка", где заняла 1-е место из 81 участников, получила диплом 1-й степени и благодарственное письмо.
Курсант Ж.Усенова выступила с научным докладом на тему "Безнадзорность и беспризорность несовершеннолетних как фактор детской преступности", где заняла 2-е место из 81 участников, получила диплом 2-й степени и благодарственное письмо.
Начальник Карагандинской Академии МВД РК, генерал-майор полиции Д. Кенжетаев вручил грамоту "За активное участие в международной научно-теоретической конференции курсантов" преподавателю кафедры уголовного права и профилактики преступлений академии МВД КР капитану милиции М.Ажыгулову.

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