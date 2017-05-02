В Бишкеке пройдут Национальные соревнования Enactus Кыргызстан – 2017

2 мая 2017, 17:26 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. В Бишкеке 6-7 мая пройдут Национальные соревнования Enactus Кыргызстан – 2017.

На протяжении 20 лет работы Enactus/SIFE в Кыргызстане студенты Enactus через свои проекты вносят вклад в развитие нашей страны, распространяя ценности предпринимательства среди населения Кыргызстана. В городах и селах по всей стране члены студенческих команд Enactus в течение года применяли свои таланты и идеи, чтобы изменить жизни людей в лучшую сторону, и, как итог, на Национальных Соревнованиях команды Enactus соберутся вместе, чтобы продемонстрировать результаты своей работы по проектам.

В этом году Национальные Соревнования Enactus Кыргызстан пройдут 6-7 мая 2017 года в Хаят Редженси Бишкек, где примут участие более 600 студентов из 30 ВУЗов, а также бизнес лидеры, представители государственных структур, международных организаций и ректора ВУЗов.

Победитель национальных соревнований получит право защищать честь страны на мировом кубке Enactus, который состоится 26-28 сентября 2017 года в Лондоне.

Мероприятие начнется в 10:15 утра с пресс-конференции, на которой примут участие:

- руководитель аппарата КР – Сапар Исаков

- полномочный представитель ПРООН в КР – Александр Аванесов

- исполнительный директор Enactus Кыргызстан – Гульбарчын Суйунова.

Аккредитация журналистов проводится до 4 мая 2017 года по телефону: 0701770-660 или по e-mail: n.tursunbekova@mail.com

Также на мероприятии примут участие министр образования и науки КР Г.Кудайбердиева, министр экономики КР А.Кожошев, директор Государственного агентства физической культуры и спорта КР К.Аманкулов, бизнес-лидеры, представители государственных структур, международных организаций, посольств и дипломатических миссий, ректоры вузов, академические и студенческие лидеры.

Справка

Enactus – глобальная организация, которая объединяет молодежных лидеров, ведущих бизнесменов и активных преподавателей. Название – это аббревиатура из трех слов: Entrepreneurial, Action, Us. Умение видеть возможности, желание действовать, объединение людей, связанных общей целью. Сейчас в программе Enactus участвуют 36 стран, 1 700 университетов, 66 500 студентов. В Кыргызстане организация Enactus (ранее известная как SIFE) работает с 1995 года. Работая над своими проектами, студенты изучают экономическую ситуацию в городе и регионе, выдвигают и реализуют бизнес-идеи, которые направлены на улучшение качества и уровня жизни общества, учатся работать в команде и проявлять лидерские качества.