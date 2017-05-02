В Ошской области с начала года зафиксировано 45 сходов оползня, из них 28 создали ЧС

2 мая 2017, 17:32 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. В Ошской области с начала 2017 года зафиксировано 45 сходов оползня, из них 28 сходов оползня создали чрезвычайную ситуацию, сообщает пресс-служба МЧС КР.

Так за вышеуказанный период в Узгенском районе сошло 17 оползней, в Алайском районе – 5, Кара-Кульджинском районе - 3, в Чон-Алайском районе - 1, в Кара-Сууйском районе -2 оползня.

Всего в Ошской области со стороны МЧС КР установлено 175 палаток, переселены 225 семей в количестве 1 тыс 345 жителей. Во всех палатках проведено электричество.

В Алайском районе спасатели МЧС установили 17 палаток, в них переселены 17 семей в количестве 99 человек. В Кара-Сууйском районе переселена 1 семья в количестве 8 человек.

В Узгенском районе оползень накрыл 32 домов, до схода оползней 207 семей в количестве 1 тыс 238 человек были переселены на безопасные участки в палатки МЧС. Всего в Узгенском районе спасатели установили 157 палаток.

"24 человек, которые продолжали оставаться в опасных участках в селе Аюу, 6 человек в селе Ничке-Сай, 1 человек в селе Шамал-Терек, остались под оползнем. Жители всех этих выше перечисленных населенных пунктов были предупреждены. Ранее со стороны МЧС КР были даны предписания органам местного самоуправления об отселения населения на безопасный участок", - говорится в сообщении.