Сооронбай Жээнбеков посетил с.Кок Алма, где накануне сошел оползень

2 мая 2017, 17:41 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня в рамках рабочей поездки по Джалал-Абадской области посетил село Кок-Алма Базар-Коргонского района, где накануне сошел оползень. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

В результате схода оползня жертв и разрушений не было. Благодаря своевременной работе МЧС КР было за ночь эвакуировано 5000 жителей Базар-Коргонского и Ноокенского районов.

По информации акима района Айбека Бегимкулова, объем стихийного бедствия составил 750 тысяч м3. Глава Правительства поручил соответствующим государственным органам ускорить работы по ликвидации чрезвычайного происшествия.

В Базар-Коргонском районе Сооронбай Жээнбеков также осмотрел состояние моста Кокчогоз на реке Кара-Ункур и моста в селе Чкалов, которые ранее были частично смыты в связи с увеличением объема воды в реках.

Аким района Айбек Бегимкулов представил соответствующую информацию и сообщил, что на данный момент в связи с угрозой полного разрушения мостов, эксплуатирование их приостановлено.

Сооронбай Жээнбеков поручил Министерству транспорта и дорог совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций разработать проекты новых мостов.

Также в срок до июня текущего года, после уменьшения русла реки, поручено произвести демонтаж старого моста Кокчогоз на реке Кара-Ункур.

Акиму района, совместно с органами гражданской защиты, поручено усилить информационную кампанию среди местного населения о возможных очагах стихийных бедствий и активизировать работы по переселению населения в более безопасные зоны.