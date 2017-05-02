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Сооронбай Жээнбеков посетил с.Кок Алма, где накануне сошел оползень

Источник:
http://kabar.kg/news/sooronbai...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423757-ru.html

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Сооронбай Жээнбеков посетил село Кок Алма, где накануне сошел оползень

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Генсек ООН посетит Кыргызстан

2 мая 2017, 17:41       Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня в рамках рабочей поездки по Джалал-Абадской области посетил село Кок-Алма Базар-Коргонского района, где накануне сошел оползень. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
В результате схода оползня жертв и разрушений не было. Благодаря своевременной работе МЧС КР было за ночь эвакуировано 5000 жителей Базар-Коргонского и Ноокенского районов.
По информации акима района Айбека Бегимкулова, объем стихийного бедствия составил 750 тысяч м3. Глава Правительства поручил соответствующим государственным органам ускорить работы по ликвидации чрезвычайного происшествия.
В Базар-Коргонском районе Сооронбай Жээнбеков также осмотрел состояние моста Кокчогоз на реке Кара-Ункур и моста в селе Чкалов, которые ранее были частично смыты в связи с увеличением объема воды в реках.
Аким района Айбек Бегимкулов представил соответствующую информацию и сообщил, что на данный момент в связи с угрозой полного разрушения мостов, эксплуатирование их приостановлено.
Сооронбай Жээнбеков поручил Министерству транспорта и дорог совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций разработать проекты новых мостов.
Также в срок до июня текущего года, после уменьшения русла реки, поручено произвести демонтаж старого моста Кокчогоз на реке Кара-Ункур.
Акиму района, совместно с органами гражданской защиты, поручено усилить информационную кампанию среди местного населения о возможных очагах стихийных бедствий и активизировать работы по переселению населения в более безопасные зоны.

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