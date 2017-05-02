Эксперты обсудили вопросы подготовки проекта долгосрочной стратегии развития страны до 2040 года

2 мая 2017, 17:08 Комментарии

Рабочий семинар-конференция с участием экспертного сообщества по вопросам подготовки проекта долгосрочной стратегии развития Кыргызской Республики до 2040 года состоялся 1-2 мая в госрезиденции "Ала-Арча". Об этом сообщила пресс-служба президента.

Открывая конференцию, советник президента, руководитель координационной группы по подготовке проекта долгосрочной стратегии развития Кыргызской Республики на период до 2040 года Фарид Ниязов передал слова приветствия президента Алмазбека Атамбаева и отметил, что данный семинар-конференция является продолжением встреч и обсуждений будущей стратегии. Однако, если предыдущие встречи проводились отдельно по направлениям, то эта встреча является первой встречей экспертов и представителей госорганов в таком широком формате. В работе семинара-конференции приняли участие 57 экспертов и представителей госорганов.

"У нас собралось достаточно много материала и наработок. На сегодняшний день перед экспертами стоит важная задача по выработке видения будущего страны ("картинки будущего") и разработки концепции, а затем собственно самого проекта стратегии, рассчитанной на долгосрочный период", - сказал Ф.Ниязов.

В ходе конференции были представлены презентации на темы целей устойчивого развития и глобальных трендов развития (в том числе в сферах экологии, экономики, климата, народонаселения, развития технологий, рынков, человека и общества). Далее проведены обсуждения по следующим секциям: экономика, среда развития, социальное развитие, культура, государственное управление. После обсуждения сделаны соответствующие презентации и рекомендации.

"В ближайшее время планируется продолжить встречи экспертов и членов координационной группы в более узких форматах. Отдельно пройдут встречи в сферах: экономика, здравоохранение, экология, безопасность. И таких рабочих встреч по различным отраслям и сферам будет столько, сколько потребуется", - отметила заместитель руководителя Аппарата президента Эльвира Сариева.

Семинар-конференция состоялась при партнерстве Аппарата президента КР, Аппарата правительства КР и постоянного представительства ПРООН в КР.