Для участия в тендере по ремонту подземки возле ЦУМа поступило 6 заявок

2 мая 2017, 17:17 Комментарии

Тендерная комиссия вскрыла заявки для участия в тендере Управления капитального строительства мэрии Бишкека на капитальный ремонт подземного пешеходного перехода на пересечении проспекта Чуй с улицей Абдрахманова.

Согласно сайту госзакупок, на ремонт УКС планирует потратить 36 млн 550 тыс. сомов.

Вскрытие тендерных заявок состоялось 12 апреля.

Так, заявки подали:

- ОсОО "Бийик KG" предложило сумму в 32 млн 186 тыс. 244 сома;

- ОсОО "Ал-А-Бер" предложило на капремонт 25 млн 612 тыс. 713 сомов;

- "Модерно Строй" предлагает 33 млн 439 тыс. 595 сомов;

- ОсОО "Строительная компания "Шер Курулуш" - 32 млн 694 тыс. 565 сомов;

- ОсОО "Бем-Ас" - 34 млн 573 тыс. 138 сомов;

- ОсОО "Байэл-А-Курулуш" предложило - 25 млн 519 тыс. 227 сомов.

Итоги торгов пока не опубликованы.