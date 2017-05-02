Доллар США: 67.5000 (+0.2575) 
Евро: 73.5818 (+0.2303) 
Золото: 40.37 $/гр (-0.32) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Город 312": в зоне доступа"Город 312": в зоне доступа

Для участия в тендере по ремонту подземки возле ЦУМа поступило 6 заявок

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423755-ru.html

Похожие новости

Претендентки на звание "Мисс футбол 2017"

Для участия в тендере Жогорку Кенеша на закупку итальянских штор и жалюзи поступило 6 заявок

Скончался председатель ОО "Участников ВОВ и тружеников тыла" Бакир Чодобаев

Футбол для дружбы: единственного участника из КР представили в День города

В рамках кампании по замене паспортов на чиповые, поступило 370 заявок - ГРС

2 мая 2017, 17:17       Комментарии

Тендерная комиссия вскрыла заявки для участия в тендере Управления капитального строительства мэрии Бишкека на капитальный ремонт подземного пешеходного перехода на пересечении проспекта Чуй с улицей Абдрахманова.
Согласно сайту госзакупок, на ремонт УКС планирует потратить 36 млн 550 тыс. сомов.
Вскрытие тендерных заявок состоялось 12 апреля.
Так, заявки подали:
- ОсОО "Бийик KG" предложило сумму в 32 млн 186 тыс. 244 сома;
- ОсОО "Ал-А-Бер" предложило на капремонт 25 млн 612 тыс. 713 сомов;
- "Модерно Строй" предлагает 33 млн 439 тыс. 595 сомов;
- ОсОО "Строительная компания "Шер Курулуш" - 32 млн 694 тыс. 565 сомов;
- ОсОО "Бем-Ас" - 34 млн 573 тыс. 138 сомов;
- ОсОО "Байэл-А-Курулуш" предложило - 25 млн 519 тыс. 227 сомов.
Итоги торгов пока не опубликованы.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум