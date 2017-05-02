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Генсек ООН посетит Кыргызстан

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423754-ru.html

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Генсек ООН А.Гутерриш посетит Кыргызстан в июне

2 мая 2017, 17:09       Комментарии

БИШКЕК, 2 мая - Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш посетит Кыргызстан, сообщила пресс-служба МИД.
Об этом стало известно на встрече министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева с главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Петко Драгановым.
Визит Генсека ООН ожидается в июне.
Глава МИД Абдылдаев ранее принял участие в шестом совещании министров иностранных дел стран - участниц диалога "Центральная Азия - Япония" в Ашхабаде (Туркменистан).

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