Генсек ООН посетит Кыргызстан

2 мая 2017, 17:09 Комментарии

БИШКЕК, 2 мая - Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш посетит Кыргызстан, сообщила пресс-служба МИД.

Об этом стало известно на встрече министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева с главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Петко Драгановым.

Визит Генсека ООН ожидается в июне.

Глава МИД Абдылдаев ранее принял участие в шестом совещании министров иностранных дел стран - участниц диалога "Центральная Азия - Япония" в Ашхабаде (Туркменистан).