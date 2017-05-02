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Эксперты обсудили вопросы подготовки проекта долгосрочной стратегии развития Кыргызстана до 2040 года

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/eksper...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423753-ru.html

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2 мая 2017, 17:12       Комментарии

Накануне состоялся рабочий семинар-конференция с участием экспертного сообщества по вопросам подготовки проекта долгосрочной стратегии развития Кыргызской Республики до 2040 года, сообщает пресс-служба президента.
Открывая конференцию, советник президента, руководитель Координационной группы по подготовке проекта долгосрочной стратегии развития на период до 2040 года Фарид Ниязов отметил, что семинар является продолжением встреч и обсуждений будущей стратегии
"У нас собралось достаточно много материала и наработок. На сегодняшний день перед экспертами стоит важная задача по выработке видения будущего страны ("картинки будущего") и разработки концепции, а затем собственно самого проекта стратегии, рассчитанной на долгосрочный период", – сказал Ниязов.
В ходе конференции представлены презентации на темы целей устойчивого развития и глобальных трендов развития (в том числе в сферах экологии, экономики, климата, народонаселения, развития технологий, рынков, человека и общества).
"В ближайшее время планируется продолжить встречи экспертов и членов Координационной группы в более узких форматах. Отдельно пройдут встречи в сферах: экономика, здравоохранение, экология, безопасность. И таких рабочих встреч по различным отраслям и сферам будет столько, сколько потребуется", – отметила заместитель руководителя аппарата президента КР Эльвира Сариева.

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