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"Город 312": в зоне доступа

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/gorod-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423752-ru.html

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Внимание! Концерт группы "Город 312" перенесен на 1 мая 2017

Жители столичного жилмассива "Бурдинская" получили доступ к голубому топливу

2 мая 2017, 17:16       Комментарии

В День международной солидарности трудящихся группа "Город 312" подарила для жителей и гостей столицы настоящий праздник.
Несмотря на перенос концерта в связи с трауром в Кыргызстане и на немайский холодный ветерок, на открытой площадке клуба "Промзона" собралось несколько тысяч абонентов мобильного оператора "О!". К слову, сотовая компания организовал целое турне "горожан" по стране. Концерты состоялись в Джалал-Абаде и Оше.
Каждый раз на концертах звучат признания в любви: кыргызстанцы признаются "Городу 312", группа — родной публике. Тут они всегда солидарны.
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