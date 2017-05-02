"Город 312": в зоне доступа

2 мая 2017, 17:16 Комментарии

В День международной солидарности трудящихся группа "Город 312" подарила для жителей и гостей столицы настоящий праздник.

Несмотря на перенос концерта в связи с трауром в Кыргызстане и на немайский холодный ветерок, на открытой площадке клуба "Промзона" собралось несколько тысяч абонентов мобильного оператора "О!". К слову, сотовая компания организовал целое турне "горожан" по стране. Концерты состоялись в Джалал-Абаде и Оше.

Каждый раз на концертах звучат признания в любви: кыргызстанцы признаются "Городу 312", группа — родной публике. Тут они всегда солидарны.

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