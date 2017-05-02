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Молодежь Кыргызстана научат выживать как в дикой природе, так и в бизнесе

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359253_mo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423751-ru.html

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2 мая 2017, 16:54       Комментарии

С 10 по 16 июля в Кыргызстане пройдет молодежный форум-лагерь "Жаш Булак", где любой желающий внести вклад в развитие Кыргызстана может продемонстрировать свои навыки и силы.
Данная площадка организована при поддержке Института развития молодежи и Государственного агентства по делам молодежи, спорта и физической культуры при правительстве. Главная цель лагеря - дать возможность участникам получить необходимые для их карьеры и личного роста навыки, а также наладить сеть знакомств путем прохождения тренингов и мастер-классов.
Лагерь пройдет ущелье Джарлы - Каинды Чуйской области вблизи города Кара-Балта. Возраст участников - от 18 до 35 лет. Организаторы обеспечивают проживанием, питанием, учебными материалами и транспортом из Бишкека до площадки. Поэтому необходимо заранее зарегистрироваться через интернет-сайт.
"На протяжении шести дней они будут жить в палатках, все будут разделены на отряды. Каждый отряд будет сам себе готовить еду, продукты питания мы им предоставим. И параллельно будут проводиться лекции и тренинги на темы: что такое социальные проекты, стартапы и экология. Три дня к нам будут приезжать спикеры, такие как члены правительства, тренеры, молодые предприниматели. Кроме того, будут мастер-классы по разным направлениям", - рассказала координатор проекта Натали Каширина.
Кроме того, лагерь предусматривает бесплатные квотные места для детей-сирот и инвалидов.

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