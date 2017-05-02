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На головном мозге 23-летнего нарынчанина удалили гигантские альвеококкозы

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359232_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423750-ru.html

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2 мая 2017, 16:57       Комментарии

В Национальном госпитале в Бишкеке провели уникальную операцию на головном мозге. Об этом рассказал пресс-секретарь КГМА им. И. Ахунбаева Абибилла Пазылов.
Профессор КГМА Кенешбек Ыдырысов провел две сложные операции на головном мозге по удалению множественного альвеококкоза головного мозга (альвеококкоз - паразитарное заболевание, вызываемое личинками ленточного гельминта альвеококка, поражает внутренние органы человека. - Прим. vb.kg).
23-летний пациент из Ат-Башинского района поступил в клинику нейрохирургии с тремя очагами альвеококкоза головного мозга, которые были выявлены на МРТ головного мозга. Кроме того, у больного УЗИ брюшной полости выявило еще одну огромную паразитарную кисту печени.
Нейрохирургические операции проведены в два этапа. Сначала профессор выполнил удаление большего по размеру альвеококкоза правого полушария головного мозга, который в диаметре доходил до 6 см. После операции пациента выписали домой с улучшением. Спустя месяц пациенту провели вторую операцию по удалению альвеококкоза левого полушария головного мозга диаметром до 5 см.
"В настоящее время пациент чувствует себя хорошо, отмечается значительное улучшение. Операцию на третий очаг альвеококкоза головного мозга решено отложить и провести динамическое наблюдение с антипаразитарной химиотерапией. Размеры третьего очага альвеококкоза головного мозга малы и очаг расположен глубоко в мозговой паренхиме", - рассказала Пазылов.
По словам профессора Ыдырысова, больному предстоит выдержать еще одну сложную операцию по удалению альвеококкоза печени, размеры которого достигают до 15 см в диаметре.

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