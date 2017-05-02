На головном мозге 23-летнего нарынчанина удалили гигантские альвеококкозы

2 мая 2017, 16:57 Комментарии

В Национальном госпитале в Бишкеке провели уникальную операцию на головном мозге. Об этом рассказал пресс-секретарь КГМА им. И. Ахунбаева Абибилла Пазылов.

Профессор КГМА Кенешбек Ыдырысов провел две сложные операции на головном мозге по удалению множественного альвеококкоза головного мозга (альвеококкоз - паразитарное заболевание, вызываемое личинками ленточного гельминта альвеококка, поражает внутренние органы человека. - Прим. vb.kg).

23-летний пациент из Ат-Башинского района поступил в клинику нейрохирургии с тремя очагами альвеококкоза головного мозга, которые были выявлены на МРТ головного мозга. Кроме того, у больного УЗИ брюшной полости выявило еще одну огромную паразитарную кисту печени.

Нейрохирургические операции проведены в два этапа. Сначала профессор выполнил удаление большего по размеру альвеококкоза правого полушария головного мозга, который в диаметре доходил до 6 см. После операции пациента выписали домой с улучшением. Спустя месяц пациенту провели вторую операцию по удалению альвеококкоза левого полушария головного мозга диаметром до 5 см.

"В настоящее время пациент чувствует себя хорошо, отмечается значительное улучшение. Операцию на третий очаг альвеококкоза головного мозга решено отложить и провести динамическое наблюдение с антипаразитарной химиотерапией. Размеры третьего очага альвеококкоза головного мозга малы и очаг расположен глубоко в мозговой паренхиме", - рассказала Пазылов.

По словам профессора Ыдырысова, больному предстоит выдержать еще одну сложную операцию по удалению альвеококкоза печени, размеры которого достигают до 15 см в диаметре.