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В Жогорку Кенеше предлагают увеличить избирательный порог для партий до 9%

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359252_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423749-ru.html

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2 мая 2017, 16:59       Комментарии

В Жогорку Кенеше предлагают увеличить избирательный порог для партий от 7 до 9%. Об этом сегодня, 2 мая, сообщил Мирлан Жеенчороев ("Республика – Ата-Журт") на парламентских слушаниях по внесению изменений в Закон "О выборах президента и депутатов ЖК".
По словам докладчика, поправки вносятся, чтобы стимулировать укрепление политических объединений.
"Сейчас у нас примерно 200 партий. Политическая элита и активные участники политических процессов должны уметь договариваться, идти в одной организации", - добавил он.
Иного мнения придерживается эксперт и гражданский активист коалиции "За демократию и гражданское общество" Динара Ошурахунова. По ее словам, увеличение порога приведет к "олигархизации парламента" и пока нужно оставить 7-процентный барьер. "У нас нет таких сильных, устойчивых партий", - добавила она.
Отметим, сегодня в парламенте лидер фракции СДПК Иса Омуркулов предложил провести выборы президента 15 октября. Ранее было объявлено о проведении голосования 19 ноября 2017 года.

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