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Депутаты хотят запретить размещать политическую рекламу на склонах гор

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359257_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423748-ru.html

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В Кыргызстане могут запретить использование склонов гор для предвыборной агитации

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2 мая 2017, 17:12       Комментарии

В Жогорку Кенеше предлагают запретить использование склонов гор в качестве бесплатной рекламной площадки для агитации в предвыборной кампании.
Отметим, сегодня, 2 мая, прошли парламентские слушания по изменению в Закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша".
Как сообщается, поступило предложение запретить размещение агитационных материалы на склонах гор и в других подобных местах, где можно разместить рекламу бесплатно.
Депутаты предложили запретить данную практику, а также добавили, что во время предвыборной кампании партиям необязательно озвучивать рекламодателей по радио, так как из-за сжатого времени звучат "непонятные слова".
Также депутаты напомнили, что использование горных склонов может повлечь за собой гибель людей, которые будут устанавливать агитационные материалы.
Отметим, сегодня в парламентских слушания лидер фракции СДПК Иса Омуркулов предложил провести выборы президента 15 октября. Ранее было объявлено о проведении голосования 19 ноября 2017 года.

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