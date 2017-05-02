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Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Кыргызстан

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359256_ge...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423747-ru.html

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Генсек ООН А.Гутерриш посетит Кыргызстан в июне

2 мая 2017, 17:15       Комментарии

В июне в Кыргызстан прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом сообщила официальный представитель МИД КР Айымкан Кулукеева.
Сегодня, 2 мая, министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев встретился с руководителем Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии Петко Драгановым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в различных сферах и деятельности центра в регионе.
Драганов сообщил, что генсек ООН Антониу Гутерриш планирует посетить Кыргызстан в июне. Также он проинформировал министра о прорабатываемой встрече на высоком уровне по вопросам борьбы с терроризмом.
Отметим, это будет первый визит Гутерриша в Кыргызстан в качестве генерального секретаря организации. В 2015 году в рамках большого турне с рабочим визитом в Кыргызстан приезжал Пан Ги Мун. Он встречался с руководством страны и представителями гражданского общества.

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