Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Кыргызстан

2 мая 2017, 17:15 Комментарии

В июне в Кыргызстан прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом сообщила официальный представитель МИД КР Айымкан Кулукеева.

Сегодня, 2 мая, министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев встретился с руководителем Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии Петко Драгановым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в различных сферах и деятельности центра в регионе.

Драганов сообщил, что генсек ООН Антониу Гутерриш планирует посетить Кыргызстан в июне. Также он проинформировал министра о прорабатываемой встрече на высоком уровне по вопросам борьбы с терроризмом.

Отметим, это будет первый визит Гутерриша в Кыргызстан в качестве генерального секретаря организации. В 2015 году в рамках большого турне с рабочим визитом в Кыргызстан приезжал Пан Ги Мун. Он встречался с руководством страны и представителями гражданского общества.