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Небольшое падение доллара связано в большей степени с сезонным фактором – Т.Абдыгулов

Источник:
http://kabar.kg/news/nebol-sho...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423746-ru.html

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2 мая 2017, 16:51       Комментарии

Бишкек, 2 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Небольшое падение курса доллара по отношению к сому связано в большей степени с сезонным фактором. Об этом агентству "Кабар" сообщил председатель Национального банка Кыргызстана Толкунбек Абдыгулов.
Отметим, что с начала года наблюдается падение американской валюты на 2 сома. К примеру, согласно данным НБ КР в январе 2017 года один доллар можно было купить за 69,2 сома, сегодня курс снижен до 67, а в некоторых обменах и до 66 сомов.
По словам Т.Абдыгулова, здесь имеется несколько причин такого расклада.
"Самая основная причина заключается в том, что национальная валюты страны в свободном плавании и все зависит от спроса и предложения. Первое, идет череда праздников, второе, сезон закупок закончился. Сейчас уже нет такого спроса на доллар. То есть традиционно, из-за сезонного фактора идет снижение. Осенью спрос увеличится, так как населению необходимо будет закупить уголь, зимнюю одежду, контракты за учебу и т.д.", - отметил он.
Также Т.Абдыгулов сообщил, что Нацбанк тесно работает с правительством и программа дедоларизации, которая была ранее начата, успешно реализуется.
"Успешным было и то, что мы запретили выдачу ипотеки в долларах, потребительские кредиты правительство помогло трансформировать из иностранной валюты в национальную. Это также снизило спрос на американскую валюту. Еще один момент, повлиявший на отсутствие резких колебаний на валютном рынке, связан с тем, что за два года население убедилось в том, что не стоит бегать и покупать доллары при малейших скачках. Жить лучше всего в той валюте, в которой зарабатываешь, и никаких колебаний народ не почувствует", - добавил председатель НБ КР.
Толкунбек Абдыгулов пояснил, что Национальный банк в свою очередь, использует имеющиеся инструменты для стабилизации ситуации, путем проведения, в первую очередь, интервенций.
"В последние две недели мы покупаем доллары, это значит, что на рынке избыток, который кроме НБ КР никто не может купить. И сейчас в соцсетях обсуждают, что Нацбанк теряет прибыль. Но это как раз положительный сигнал, потому что мы возвращаемся в эпоху стабильности", - подчеркнул он.
Глава Нацбанка сообщил, что на сегодня золотовалютный запас страны составляет почти 2 млрд долларов.

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