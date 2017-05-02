Эксперты обсудили вопросы подготовки проекта долгосрочной стратегии развития КР до 2040 года

2 мая 2017, 17:01 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. В Государственной резиденции "Ала-Арча" 1-2 мая состоялся рабочий семинар-конференция с участием экспертного сообщества по вопросам подготовки проекта долгосрочной стратегии развития КР до 2040 года. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

Открывая конференцию, советник Президента КР, руководитель Координационной группы по подготовке проекта долгосрочной стратегии развития КР на период до 2040 года Фарид Ниязов передал слова приветствия Президента КР и отметил, что данный семинар-конференция является продолжением встреч и обсуждений будущей стратегии. Однако, если предыдущие встречи проводились отдельно по направлениям, то эта встреча является первой встречей экспертов и представителей госорганов в таком широком формате. В работе семинара-конференции приняли участие 57 экспертов и представителей госорганов.

"У нас собралось достаточно много материала и наработок. На сегодняшний день перед экспертами стоит важная задача по выработке видения будущего страны ("картинки будущего") и разработки концепции, а затем собственно самого проекта стратегии, рассчитанной на долгосрочный период", - сказал Ф. Ниязов.

В ходе конференции были представлены презентации на темы целей устойчивого развития и глобальных трендов развития (в том числе в сферах экологии, экономики, климата, народонаселения, развития технологий, рынков, человека и общества). Далее проведены обсуждения по следующим секциям: экономика, среда развития, социальное развитие, культура, государственное управление. После обсуждения сделаны соответствующие презентации и рекомендации.

"В ближайшее время планируется продолжить встречи экспертов и членов Координационной группы в более узких форматах. Отдельно пройдут встречи в сферах: экономика, здравоохранение, экология, безопасность. И таких рабочих встреч по различным отраслям и сферам будет столько, сколько потребуется", - отметила заместитель руководителя аппарата Президента КР Эльвира Сариева.

Семинар-конференция состоялся при партнерстве Аппарата Президента КР, Аппарата Правительства КР и Постоянного представительства ПРООН в КР.