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Претендентки на звание "Мисс футбол 2017"

 

Фотографии: kabar.kg

        

Источник:
http://kabar.kg/news/pretenden...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423744-ru.html

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2 мая 2017, 17:04       Комментарии

Бишкек, 2 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Федерация футбола Кыргызстана проводит конкурс "Мисс футбол 2017".
Как сообщает федерация футбола КР, все желающие до 10 мая смогут проголосовать за понравившуюся конкурсантку на странице федерации в Facebook, нажав "Нравится" или "Like" под нужной фотографией (при подсчете будут учитываться только Like’и подписчиков страницы Федерации футбола КР).
"Мы рады представить вашему вниманию 9 полуфиналисток, из числа которых именно вы выберете претендентку на звание "Мисс футбол 2017". 3 девушки, набравшие наибольшее количество голосов, пройдут в финал и поборются за титул "Мисс футбол 2017", - сообщили в федерации.

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