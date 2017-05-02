Претендентки на звание "Мисс футбол 2017"

2 мая 2017, 17:04 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Федерация футбола Кыргызстана проводит конкурс "Мисс футбол 2017".

Как сообщает федерация футбола КР, все желающие до 10 мая смогут проголосовать за понравившуюся конкурсантку на странице федерации в Facebook, нажав "Нравится" или "Like" под нужной фотографией (при подсчете будут учитываться только Like’и подписчиков страницы Федерации футбола КР).

"Мы рады представить вашему вниманию 9 полуфиналисток, из числа которых именно вы выберете претендентку на звание "Мисс футбол 2017". 3 девушки, набравшие наибольшее количество голосов, пройдут в финал и поборются за титул "Мисс футбол 2017", - сообщили в федерации.