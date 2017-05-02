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Для участия в тендере Жогорку Кенеша на закупку итальянских штор и жалюзи поступило 6 заявок

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423743-ru.html

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2 мая 2017, 16:39       Комментарии

Тендерная комиссия вскрыла заявки для участия в тендере Жогорку Кенеша на закупку штор и жалюзи. Как сообщается на официальном сайте Государственных закупок, парламент планирует закупить шторы итальянского производства, бежевого и бирюзового цвета, ламбрекены, кисти и бандо на общую сумму 1 млн 171 тыс. сомов, а также вертикальные жалюзи и ролл-шторы на 329 тыс. сомов. Общая сумма лота - 1,5 млн сомов.
Вскрытие тендерных заявок состоялось 12 апреля.
Так, заявки подали:
- Кулмурзаев Нурлан Джолчубекович: предложил сумму в 296 тыс. сомов на поставку и установку жалюзи,
- Осмон кызы Аида: 998 тыс. сомов - шторы и 288,5 тыс. сомов - жалюзи,
- Совместное кыргызско-узбекское общество с ограниченной ответственностью "Лайн стиль": 265 тыс. сомов за жалюзи,
- Общество с ограниченной ответственностью "СтройтехцентрКомпани": 287,9 тыс. сомов - жалюзи,
- Солпиев Максатбек Дюшеналиевич: 1 млн 150 тыс. 21 сом за шторы,
- Кулманова Бермет Узакбековна: 728 тыс. 595 сомов - шторы, 309 тыс. сомов - жалюзи.
Итоги торгов пока не опубликованы.

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