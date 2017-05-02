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Скончался ветеран ВОВ, заслуженный геолог КР Бакир Чодобаев

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423742-ru.html

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2 мая 2017, 15:59       Комментарии

БИШКЕК, 2 мая - Sputnik. Скончался ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный геолог Кыргызской Республики Бакир Чодобаев, сообщили его родственники.
Бакир Чодобаев скончался во вторник после тяжелой и продолжительной болезни на 93-м году жизни.
Он родился 9 мая 1924 года в селе Актерек Иссык-Кульской области. Чодобаев был основателем и председателем Общественного объединения ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, лауреатом Государственной премии КР в области науки и техники, персональным пенсионером за особые заслуги перед страной.
Награжден орденами "Манас" II степени, Отечественной войны I степени, Трудового Красного знамени, медалями "За отвагу", "Данк" и другими знаками отличия.

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