Скончался ветеран ВОВ, заслуженный геолог КР Бакир Чодобаев

2 мая 2017, 15:59 Комментарии

БИШКЕК, 2 мая - Sputnik. Скончался ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный геолог Кыргызской Республики Бакир Чодобаев, сообщили его родственники.

Бакир Чодобаев скончался во вторник после тяжелой и продолжительной болезни на 93-м году жизни.

Он родился 9 мая 1924 года в селе Актерек Иссык-Кульской области. Чодобаев был основателем и председателем Общественного объединения ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, лауреатом Государственной премии КР в области науки и техники, персональным пенсионером за особые заслуги перед страной.

Награжден орденами "Манас" II степени, Отечественной войны I степени, Трудового Красного знамени, медалями "За отвагу", "Данк" и другими знаками отличия.