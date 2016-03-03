На изнасилованную пожилую женщину оказывается психологическое давление

2 мая 2017, 16:44 Комментарии

На изнасилованную 72-летнюю пожилую женщину оказывается психологическое давление со стороны подсудимых. Об этом K-News рассказали в кризисном центре "Сезим", специалист которого выступает в роли общественного защитника потерпевшей.

По данным центра, во время процесса в зале суда присутствуют посторонние люди. Они представляются родственниками подсудимого.

"Данный судебный процесс проходит в закрытом режиме, так как это изнасилование. Однако на каждом судебном процессе присутствует группа людей, которая оказывает психологическое давление. Подсудимый представил их как родственников. Потерпевшая — пожилая женщина, она боится их", — рассказали в кризисном центре.

Напомним, в Чуйской области 72-летнюю пожилую женщину изнасиловал 35-летний сосед. Об этом она рассказала гражданскому объединению "Коалиция за равенство". По ее словам, инцидент случился в ночь на 5 августа 2016 года. Сосед ранее являлся сотрудником правоохранительных органов.