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На изнасилованную пожилую женщину оказывается психологическое давление

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/na-izn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423741-ru.html

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2 мая 2017, 16:44       Комментарии

На изнасилованную 72-летнюю пожилую женщину оказывается психологическое давление со стороны подсудимых. Об этом K-News рассказали в кризисном центре "Сезим", специалист которого выступает в роли общественного защитника потерпевшей.
По данным центра, во время процесса в зале суда присутствуют посторонние люди. Они представляются родственниками подсудимого.
"Данный судебный процесс проходит в закрытом режиме, так как это изнасилование. Однако на каждом судебном процессе присутствует группа людей, которая оказывает психологическое давление. Подсудимый представил их как родственников. Потерпевшая — пожилая женщина, она боится их", — рассказали в кризисном центре.
Напомним, в Чуйской области 72-летнюю пожилую женщину изнасиловал 35-летний сосед. Об этом она рассказала гражданскому объединению "Коалиция за равенство". По ее словам, инцидент случился в ночь на 5 августа 2016 года. Сосед ранее являлся сотрудником правоохранительных органов.

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