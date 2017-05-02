В парламенте предложили тройную проверку списка избирателей

2 мая 2017, 16:32 Комментарии

В Жогорку Кенеше предложили ввести тройную проверку списка избирателей во время выборов. Об этом сегодня, 2 мая, на парламентских слушаниях по внесению изменений в Закон "О выборах президента и депутатов ЖК" сообщил докладчик Мирлан Жеенчороев ("Республика – Ата-Журт").

Он отметил, что предлагается ввести норму, согласно которой за 60 дней до выборов будет составлен предварительный список избирателей. Затем через 40 дней утвердят контрольный список, а за 3 дня до выборов подготовят окончательный.

Депутат Дастан Бекешев (СДПК) добавил, что нужно исключить письменные оповещения о необходимости участия в выборах. По его словам, это занимает много времени, тем более сейчас есть интернет, радио и другие средства коммуникации, а также СМИ, в которых ЦИК может оповещать избирателей.

Отметим, сегодня в парламенте лидер фракции СДПК Иса Омуркулов предложил провести выборы президента 15 октября. Ранее было объявлено о проведении голосования 19 ноября 2017 года.