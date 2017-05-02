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ЦИК: Срок полномочий президента может быть меньше или больше конституционного срока избранияЦИК: Срок полномочий президента может быть меньше или больше конституционного срока избранияГенсек ООН А.Гутерриш посетит Кыргызстан в июнеГенсек ООН А.Гутерриш посетит Кыргызстан в июне

Глава ЦИК рассказала, когда заканчиваются полномочия главы государства

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/glava-tci...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423738-ru.html

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2 мая 2017, 16:12       Комментарии

Бишкек, 2 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. Полномочия президента Кыргызстана заканчиваются в 2017 году. Об этом сегодня сообщила председатель Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова в ходе парламентских слушаний по проекту закона "О выборах Президента".
Депутат Алмамбет Шыкмаматов отметил, что нынешний президент был избран 1 декабря, соответственно его полномочия заканчиваются 1 декабря. А в случае проведения выборов 19 ноября и если выборы пройдут в несколько туров, который естественно не закончится 1 декабря и получается, президент незаконно удерживает власть и пересиживает на посту главы государства.
Глава ЦИК сообщила, что президент избирается на шесть лет. Выборы президента должны проводиться каждые шесть лет. "Статья 63 Конституции говорит, что полномочия президента заканчиваются, с вступлением вновь избранного президента. Информация, что президент после 1 декабря 2017 года пересиживает на посту главы государства не правильная. Срок президентства главы государства исчисляется годами, а не днями. Полномочия передаются новому президенту, и тогда заканчивается полномочия предыдущего президента. Это обеспечивает непрерывность президентства. Была обозначена дата о передаче полномочии главы государства на 1 декабря. Сроки очередных выборов президента были определены, как третье воскресенье ноября года. А год окончания полномочий главы государства 2017 год", -пояснила Н.Шайлдабекова.
Также она подчеркнула, что выборы согласно конституционному закону проводятся в третье воскресенье ноября. Даже если возникнет необходимость проведения повторного голосования, будет считаться, что президент избран в третье воскресение ноября. Если только законопроект не потерпит изменений касательно даты проведения выборов.
Как отметил депутат Дастан Бекешов, принцип всех избирательных органов - полномочия действуют до дачи инаугурации. "Такого принципа нет, что мы были избраны 1 марта и должны уйти первого марта. И в парламенте и в других избирательных органах такого нет", - сказал он.

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