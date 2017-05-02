В парламенте предлагают на президентских выборах установить 9% порог и залог в 2 млн сомов

2 мая 2017, 16:40 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. Депутат Мирлан Жээнчороев предложил установить 9 процентный республиканский избирательный порог и избирательный залог в 2 млн сомов на предстоящих президентских выборах. Об этом он сказал сегодня на парламентских слушаниях по внесению изменений в конституционный Закон КР "О выборах Президента и депутатов Жогорку Кенеша"

Депутат Марат Аманкулов отметил, что поддерживает эти предложения. "Некоторые моменты, которые вызывали споры, очень хорошо расписаны. Увеличение залога считаю правильным. А увеличение избирательного порога повысит политкультуру", - сказал М.Аманкулов.

Некоторые представители общественных организаций и НПО посчитали, что избирательный порог в 2 млн сомов слишком завышен и простым гражданам будет сложно его покрыть.