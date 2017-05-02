2 мая 2017, 16:12 Комментарии

В Кыргызстане могут запретить использование склонов гор для предвыборной агитации. Об этом стало известно 2 мая на парламентских слушаниях по поправкам в закон о выборах депутатов Жогорку Кенеша и президента КР. В ходе слушаний отдельные депутаты отметили, что во время предвыборной кампании партии или кандидаты могут использовать склоны гор в качестве места для размещения своей рекламы.

Было выдвинуто предложение запретить данную практику.

Также было внесено предложение, согласно которому во время агитационной рекламы партии или кандидата по радио необязательно озвучивать рекламодателей, поскольку "из-за сжатого времени звучат непонятные слова".