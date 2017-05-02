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За кого голосуете? Девять кандидаток на звание "Мисс футбол"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423734-ru.html

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2 мая 2017, 16:22       Комментарии

БИШКЕК, 2 мая - Sputnik. Федерация футбола Кыргызстана представила фотографии девяти полуфиналисток конкурса "Мисс футбол - 2017".
10 апреля федерация объявила о проведении конкурса. Девушкам нужно было прислать фотографии в футбольном стиле. Отобрали девятерых полуфиналисток.
Среди конкурсанток как футболистки кыргызстанских клубов, так и студентки, сотрудницы строительных компаний, сферы маркетинга и PR.
Федерация просит выбрать трех кандидаток, которые в финале поборются за титул "Мисс футбол".
До 10 мая 2017 года (среда) следует проголосовать за понравившуюся конкурсантку на странице ФФ КР в Facebook. При подсчете голосов будут учитываться только лайки пользователей, подписанных на страницу федерации.
В прошлом году обладательницей титула стала болельщица "Барсы" Карина Уразова.

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