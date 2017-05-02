За кого голосуете? Девять кандидаток на звание "Мисс футбол"

2 мая 2017, 16:22 Комментарии

БИШКЕК, 2 мая - Sputnik. Федерация футбола Кыргызстана представила фотографии девяти полуфиналисток конкурса "Мисс футбол - 2017".

10 апреля федерация объявила о проведении конкурса. Девушкам нужно было прислать фотографии в футбольном стиле. Отобрали девятерых полуфиналисток.

Среди конкурсанток как футболистки кыргызстанских клубов, так и студентки, сотрудницы строительных компаний, сферы маркетинга и PR.

Федерация просит выбрать трех кандидаток, которые в финале поборются за титул "Мисс футбол".

До 10 мая 2017 года (среда) следует проголосовать за понравившуюся конкурсантку на странице ФФ КР в Facebook. При подсчете голосов будут учитываться только лайки пользователей, подписанных на страницу федерации.

В прошлом году обладательницей титула стала болельщица "Барсы" Карина Уразова.