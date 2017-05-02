ЦИК: Срок полномочий президента может быть меньше или больше конституционного срока избрания

2 мая 2017, 16:22 Комментарии

В парламенте проходят слушания по законопроекту о внесении изменений в конституционные законы Кыргызстана "О выборах президента" и "О выборах депутатов Жогорку Кенеша".

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова заявила, что согласно Конституции президент избирается на 6-летний срок.

"Также полномочия президента передаются вновь избранному и после этого права действующего главы государства прекращаются. Опять-таки, норма говорит о непрерывности государственной власти. То есть срок полномочий президента может быть как меньше, так и больше конституционного срока избрания", – сказала она.

По ее словам, ЦИК руководствуется законом, по которому выборы назначаются на третье воскресенье ноября.

"Если будут внесены изменения, то мы будем руководствоваться этим законом, который будет принят", – отметила она.

Напомним, лидер фракции СДПК Иса Омуркулов предложил перенести выборы на 15 октября 2017 года, тогда как на встрече с председателем ЦИК президент отметил особую важность выборов нового главы государства, которые в соответствии с конституционным законом состоятся в третье воскресенье ноября, то есть 19 ноября 2017 года.