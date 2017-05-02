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В парламенте предложили тройную проверку списка избирателейВ парламенте предложили тройную проверку списка избирателейГлава ЦИК рассказала, когда заканчиваются полномочия главы государстваГлава ЦИК рассказала, когда заканчиваются полномочия главы государства

ЦИК: Срок полномочий президента может быть меньше или больше конституционного срока избрания

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/tsik-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423733-ru.html

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2 мая 2017, 16:22       Комментарии

В парламенте проходят слушания по законопроекту о внесении изменений в конституционные законы Кыргызстана "О выборах президента" и "О выборах депутатов Жогорку Кенеша".
Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова заявила, что согласно Конституции президент избирается на 6-летний срок.
"Также полномочия президента передаются вновь избранному и после этого права действующего главы государства прекращаются. Опять-таки, норма говорит о непрерывности государственной власти. То есть срок полномочий президента может быть как меньше, так и больше конституционного срока избрания", – сказала она.
По ее словам, ЦИК руководствуется законом, по которому выборы назначаются на третье воскресенье ноября.
"Если будут внесены изменения, то мы будем руководствоваться этим законом, который будет принят", – отметила она.
Напомним, лидер фракции СДПК Иса Омуркулов предложил перенести выборы на 15 октября 2017 года, тогда как на встрече с председателем ЦИК президент отметил особую важность выборов нового главы государства, которые в соответствии с конституционным законом состоятся в третье воскресенье ноября, то есть 19 ноября 2017 года.

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