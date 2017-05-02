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Премьер С.Жээнбеков проведет в Оше совещание по вопросу обеспечения защиты населения от ЧС

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423731-ru.html

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С.Жээнбеков ознакомился с состоянием и ходом строительства школ в г.Джалал-Абад

Юристы и медиа-эксперты Кыргызстана запустили ряд проектов по защите свободы слова

2 мая 2017, 15:43       Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков завтра, 3 мая, в городе Ош Ошской области проведет селекторное совещание по вопросу обеспечения защиты населения и территорий республики от чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
В нем примут участие министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов, министр финансов Адылбек Касымалиев, министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов, директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики Бактыбек Абдиев, председатель правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айбек Калиев и председатель правления ОАО "Государственная страховая организация" Бактыбек Жумашев.
Полномочные представители Правительства в областях примут участие в совещании в режиме онлайн посредством видеоконференцсвязи.

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