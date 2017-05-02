В Оше стартовал турнир по волейболу на Кубок мэра среди сильнейших команд республики

2 мая 2017, 15:55 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. В городе Ош в рамках объявленного Года воспитания, нравственности и культуры 2 мая начался клубный турнир по волейболу КР среди женщин на Кубок мэра города Ош. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Оша.

В церемонии открытия турнира приняли участие мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев, председатель комитета по физической культуре и спорту мэрии города Ош Кылычбек Саркарбаев, представители общественности, тренера, спортсмены и болельщики.

"Турнир проходит в рамках объявленного Года воспитания, нравственности и культуры. Мероприятие среди клубов Кыргызской Республики на кубок мэра города Ош проводится впервые. Есть предложение сделать его ежегодным. В турнире участвуют сильнейшие команды республики. Цель турнира – развитие волейбола в масштабах республики. Волейбол в последнее время очень популярен, и даже можно его назвать национальным видом спорта. На сегодняшний день в каждом айыле, в каждом районе, в каждом предприятии и в каждом учебном заведении имеется своя команда по волейболу. Победители турнира получат Кубок чемпионов, дипломы и денежные премии. Общий призовой фонд турнира составляет 300 тыс.сомов", - отметил градоначальник.

В турнире принимают участие 11 команд со всех регионов республики. Турнир пройдет 2 и 3 мая.