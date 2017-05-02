Доллар США: 67.5000 (+0.2575) 
Евро: 73.5818 (+0.2303) 
Золото: 40.37 $/гр (-0.32) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Южной Корее заработала американская система ПРОВ Южной Корее заработала американская система ПРОУвеличение избирательного залога кандидата в президенты лишает граждан права баллотироваться, считают активистыУвеличение избирательного залога кандидата в президенты лишает граждан права баллотироваться, считают активисты

В Оше стартовал турнир по волейболу на Кубок мэра среди сильнейших команд республики

 

Фотографии: kabar.kg

          

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423730-ru.html

Похожие новости

В ЖК снова предлагают повысить республиканский избирательный порог с 7 до 9%

В Оше стартовал турнир по волейболу среди женщин

Кыргызстанец А.Муртазалиев завоевал четыре медали на турнире по джиу-джитсу в США

Обслуживание проекта "Безопасный город" на базе "Кыргызтелекома" обойдется дешевле, - вице-премьер Ж.Разаков

Тревожно не только на юге, но и на севере республики из-за разлива реки Чу

2 мая 2017, 15:55       Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. В городе Ош в рамках объявленного Года воспитания, нравственности и культуры 2 мая начался клубный турнир по волейболу КР среди женщин на Кубок мэра города Ош. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Оша.
В церемонии открытия турнира приняли участие мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев, председатель комитета по физической культуре и спорту мэрии города Ош Кылычбек Саркарбаев, представители общественности, тренера, спортсмены и болельщики.
"Турнир проходит в рамках объявленного Года воспитания, нравственности и культуры. Мероприятие среди клубов Кыргызской Республики на кубок мэра города Ош проводится впервые. Есть предложение сделать его ежегодным. В турнире участвуют сильнейшие команды республики. Цель турнира – развитие волейбола в масштабах республики. Волейбол в последнее время очень популярен, и даже можно его назвать национальным видом спорта. На сегодняшний день в каждом айыле, в каждом районе, в каждом предприятии и в каждом учебном заведении имеется своя команда по волейболу. Победители турнира получат Кубок чемпионов, дипломы и денежные премии. Общий призовой фонд турнира составляет 300 тыс.сомов", - отметил градоначальник.
В турнире принимают участие 11 команд со всех регионов республики. Турнир пройдет 2 и 3 мая.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум