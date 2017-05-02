Генсек ООН А.Гутериш планирует в июне с визитом посетить Кыргызстан

2 мая 2017, 16:07 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. В г.Ашхабад состоялась встреча министра иностранных дел КР Эрлана Абдылдаева с руководителем Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии Петром Драгановым, в ходе которой обсуждены вопросы сотрудничества в различных сферах и деятельности Центра в регионе.

Как сообщает пресс-служба МИД КР, глава Регионального центра ООН П.Драганов проинформировал о планируемом в июне 2017 года визите Генерального секретаря ООН Антониу Гутериша в Кыргызстан и о прорабатываемой встрече на высоком уровне по вопросам борьбы с терроризмом.

В данной встрече принял участие посол КР в Туркменистане Ж.Рустенбеков.