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Генсек ООН А.Гутериш планирует в июне с визитом посетить Кыргызстан

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/gensek-oo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423729-ru.html

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2 мая 2017, 16:07       Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. В г.Ашхабад состоялась встреча министра иностранных дел КР Эрлана Абдылдаева с руководителем Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии Петром Драгановым, в ходе которой обсуждены вопросы сотрудничества в различных сферах и деятельности Центра в регионе.
Как сообщает пресс-служба МИД КР, глава Регионального центра ООН П.Драганов проинформировал о планируемом в июне 2017 года визите Генерального секретаря ООН Антониу Гутериша в Кыргызстан и о прорабатываемой встрече на высоком уровне по вопросам борьбы с терроризмом.
В данной встрече принял участие посол КР в Туркменистане Ж.Рустенбеков.

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