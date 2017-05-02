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Фото — Мэрия продолжает демонтировать входные лестницы магазинов по ул.Киевской

 

Фотографии: akipress.kg

                   

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423728-ru.html

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2 мая 2017, 15:41       Комментарии

Сотрудники управления землепользования и строительства мэрии города Бишкек (УЗС) продолжают демонтаж входных лестниц магазинов по улице Киевской от проспекта Манаса до улицы Панфилова.
Ранее пресс-служба мэрии сообщала, что в ближайшее время в столице также будут демонтированы ряд построенных или строящихся объектов, установленных и построенных без учета технологических требований и без разрешительных документов.
За первый квартал 2017 года муниципалитет снес более 1,1 тыс. незаконных объектов в столице.

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