2 мая 2017, 15:44 Комментарии

Депутаты предлагают назначить сумму избирательного залога для кандидатов в президенты в 2 млн сомов. Об этом стало известно 2 мая на парламентских слушаниях по поправкам в закон о выборах депутатов Жогорку Кенеша и президента КР. "Сейчас у нас избирательные залоги для политический партий 5 млн сомов, то для кандидатов в президенты мы предлагаем установить порог в размере 2 млн сомов", - сказал депутат Мирлан Жеенчороев ("Республика - Ата-Журт").

Представитель коалиции "За демократию и гражданское общество" Динара Ошурахунова выразила мнение, что сумма в 2 млн сомов может быть неподъемной для отдельных кандидатов.

Было отмечено, что на данный момент избирательный залог кандидатов составляет 100 тыс. сомов.

Кроме того, предлагается норма, по которой экзамен на знание кыргызского языка кандидаты в президенты будут сдавать не Нацкомиссии по госязыку, а через программу "Кыргызтест". "В комиссии есть человеческий фактор. Там тоже сидят люди, и они могут говорить свое субъективное мнение. С 2010 года у нас была принята концепция "Кыргызтест", и каждый госслужащий сдает тест, чтобы знать свой уровень госязыка. Чтобы не было человеческого фактора, мы предлагаем, чтобы кандидаты пользовались системой", - сказал М.Жээнчороев.