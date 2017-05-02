В ЖК снова предлагают повысить республиканский избирательный порог с 7 до 9%

2 мая 2017, 16:02 Комментарии

В Жогорку Кенеше снова предлагают повысить республиканский избирательный порог с 7 до 9%. Об этом стало известно 2 мая на парламентских слушаниях по поправкам в закон о выборах депутатов ЖК и президента КР. "Мы вносим предложение об увеличении избирательного порога с 7 до 9%, чтобы стимулировать укрепление политических партий. В настоящее время у нас около 200 политпартий и мы считаем, что политическая элита и активные участники политических процессов должны уметь договариваться, идти в одной организации", - сказал депутат Мирлан Жеенчороев ("Республика - Ата-Журт").

Однако представитель коалиции "За демократию и гражданское общество" Динара Ошурахунова сказала, что это предложение приведет к олигархизации парламента. "Это непосильный барьер для тех обычных людей, которые хотят попасть в парламент. Думаю, пока 7% барьер является достаточным, чтобы дать политическим партиям возможность выстроиться. У нас нет таких сильных, устойчивых партий. Есть только несколько традиционных, но в основном они создаются перед выборами", - сказала она.