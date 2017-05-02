Как кыргызстанец побывал в четырех странах Европы за 60 тыс сомов

2 мая 2017, 15:47 Комментарии

Стамбул, Париж, Братислава, Вена... И все это за шестьдесят тысяч сомов! Пока корреспондент Sputnik Кыргызстан Светлана Федотова писала эту статью, она успела несколько раз улиться слезами зависти, а еще собрать рюкзак, чтобы уйти в отпуск.

- В своем блоге на YouТube вы рассказываете кыргызстанцам о том, как, имея небольшой бюджет, можно отдохнуть за границей. Во время последнего путешествия вы посетили четыре страны и потратили на это совсем немного денег. Как вам это удалось?

- Да, то путешествие обошлось в 800 евро на человека. Мы очень основательно подготовились к нему.

Но сперва я хочу рассказать о распространенных ошибках, допускаемых многими путешественниками, ведь, когда мы с супругой поехали в наш первый трип, потратили намного больше, чем планировали.

Ошибка первая: мы взяли с собой огромный чемодан, содержимое которого нам практически не пригодилось - вещи просто покатались с нами по Европе. Вдобавок ко всему колесики чемодана вылетели на тамошней брусчатке.

Ошибка вторая: мы не рассчитали маршрут. Просто прилетели в Германию и из Франкфурта решили отправиться в Прагу. Нормально так, конечно, замахнулись. Этот промах повлек значительные финансовые траты. Поездки в наземном транспорте в Европе обходятся дорого. Местные жители, которые ездят на нем ежедневно, приобретают годовые абонементы. А разовые поездки стоят от 20 до 50 евро.

С жильем мы тоже решили определиться на месте. И здесь просчитались: когда решаешь вопросы с размещением непосредственно по приезде, цены взлетают в несколько раз.

На обратном пути из Австрии во Франкфурт у нас закончились деньги. Мы уже думали звонить домой и просить родственников перечислить средства. И тут я неожиданно встретил сестру друга, которая попросила передать брату 700 евро.

Настало время признаться, что на эти деньги мы доехали до Франкфурта (смеется). Потом, конечно, вернули долг, но тот случай нас спас.

Это было веселое приключение, из которого мы вынесли определенные уроки и поняли, как планировать поездки, чтобы они не были разорительными.

- И как? Как путешествовать так, чтобы и сувениров накупить, и без трусов не остаться?

- Используйте букинг, так путешествие обойдется в разы дешевле.

Я заметил, что у авиакомпаний есть одна хитрость, благодаря, которой они подсаживают клиентов на так называемый "крючок".

Вы забиваете на сайте нужные вам билеты на определенные даты, ваш адрес запоминает сервер компании. В следующий раз, когда вы будете искать их с этого же гаджета, они будут дороже, и так по нарастающей. Лучше сразу сесть, промониторить цены и выбрать то, что подходит вам больше всего.

Также на сайтах есть динамика роста и спада цен, ее тоже нужно просмотреть.

Мы, например, из Бишкека в Стамбул долетели за 211 долларов на двоих, а из Турции в Париж - за 87.

- То есть заплатили примерно по 150 долларов, чтобы добраться из Бишкека до Парижа? Такого туристические компании не предлагают...

- Главное - найти дешевые билеты в города-порты, это либо Стамбул, либо Москва. Улететь из них в любую страну дешево.

Так как мы не были в Стамбуле, билеты во Францию купили с тем расчетом, чтобы иметь возможность погулять по турецкому городу.

Знаете, что меня поразило в стамбульцах? Их отношение к животным. У них по городу гуляют огромные бездомные собаки. Их никто не отстреливает, а они ни на кого не лают. То же с кошками. На улицах стоят миски с едой для них.

Обойдя город, мы вернулись в аэропорт, чтобы не тратиться на жилье, и через несколько часов вылетели в Париж.

- Так как составить маршрут?

- Все зависит от того, какие страны вы хотите посетить. Мы выбрали маршрут Стамбул - Париж - Братислава и решили еще заехать к друзьям в Вену. Вообще, Братислава в этом списке появилась спонтанно: билеты в Вену через этот город стоили дешевле, чем прямой рейс из Франции в Австрию.

Это такая хитрость для привлечения туристов, но почему не посмотреть новый город? Тем более недорого.

- Курьезов на бюджетных авиалиниях много случается?

- С той авиакомпанией, с которой мы летели в Стамбул, их не возникло. А вот из Парижа в Братиславу добирались с приключениями.

Во-первых, аэропорт находится не в Париже, а в городе Бове, расстояние между ними, как от Бишкека до Кемина. Конечно, это было написано мелким шрифтом на обратной стороне билета. А автобус до того города стоит 17 евро. Когда мы прибыли, узнали еще об одной хитрости авиакомпании.

За два часа до вылета нужно сделать чекин-онлайн, а в аэропорту показать это. Нам пришлось заплатить штраф 100 евро за двоих, плюс автобус 35 евро... Билеты в Братиславу, к слову, стоили дешевле 120 евро.

- То есть надо быть готовым к тому, что вас захотят надуть?

- Ну, просто стоит быть внимательнее. Что касается Парижа, то это стильный город. Мне показалось, что там живут одни актеры. Париж - это обязательно кафе и маленький столик.

В одном из таких заведений я спросил у официанта пароль от wi-fi. Ответ меня удивил: "Сюда приходят, чтобы общаться". И это действительно так. В кафе гул от разговоров, после бишкекских кафе смотришь на это с удивлением. Никто не чекинится, не делает селфи, не "залипает" в мобильнике!

Это шикарнейший город! Да, он дорогой, но действительно стоит того, чтобы, как говорится, увидеть его и умереть.

- Сколько стоит жилье в Париже?

- Номер в прекрасном отеле с хорошим видом из окна - 40 евро с человека. Глядя на этот сервис, вспоминаешь родной Иссык-Куль и думаешь: за что мы платим?.. Вы же знаете, какие условия предоставляют в селе Бостери за эту сумму. А это Париж!

То есть просто путешествие из Бишкека в Париж обойдется нашему человеку в 300 долларов. Если вы не готовы платить за жилье, можно на площадке краучсерфинга найти людей, которые будут рады принять вас в качестве гостей. Тогда вам вообще не придется платить ничего.

Конечно, надо иметь деньги на карманные расходы.

- После этого интервью вас назовут буржуем или баловнем судьбы и дружно невзлюбят в социальных сетях, считая, что у вас денег куры не клюют...

- Я вас умоляю, я обычный бишкекчанин. Мы с супругой работаем, как и все, экономим и откладываем. Средняя зарплата в Бишкеке от 15 до 18 тысяч сомов. Если каждый месяц откладывать по 5-8 тысяч, можно скопить около 1 000 евро!

Знаете, сколько эмоций получите от таких поездок!

На родине Гитлера и Кончиты Вюрст, например, появились очень "толерантные" к секс-меньшинствам светофоры. На них изображены не привычные нам человечки, а мальчик с мальчиком или девочка с девочкой.

А в Париже рядом с Эйфелевой башней пасутся бараны.

-?..

- Да, мы гуляли с супругой по центру, любовались замечательной архитектурой, Эйфелевой башней, постройками прошлых веков, расположенными рядом, и вдруг... бараны! Я, когда услышал их блеяние, не обратил сразу на это внимания, но потом вспомнил, что нахожусь в столице Франции! Центр. Париж. Бараны? А?!

На экскурсии на Эйфелеву башню мы встретили девушек из Кыргызстана. Это очень круто - встречать за границей соотечественников. А когда летели в Стамбул, почти все пассажиры собрались в тур по следам сериала "Султан Сулейман". И это были ребята не из Бишкека, а из регионов - простые люди.

Думаю, очень хорошо, что наши стали регулярно выезжать за рубеж.

- В общем, путешествие в Европу с жильем и перелетом обошлось вам в 60 тысяч сомов. Что посоветуете кыргызстанцам, считающим, что дальние путешествия им не по карману?

- Копите деньги и поезжайте с кем-нибудь в паре, так дешевле. Там, за пределами страны, целый мир, огромный и необъятный. Нужно начать изучать его.