В Оше стартовал турнир по волейболу среди женщин

2 мая 2017, 15:33 Комментарии

В городе Ош в рамках объявленного Года воспитания, нравственности и культуры 2 мая стартовал клубный турнир по волейболу среди женщин на Кубок мэра города Ош.

В церемонии открытия турнира приняли участие мэр Оша Айтмамат Кадырбаев, председатель муниципального комитета по физической культуре и спорту мэрии Кылычбек Саркарбаев, представители общественности, тренера, спортсмены и болельщики.

«Мероприятие среди клубов Кыргызской Республики на кубок мэра Оша проводится впервые. Есть предложение сделать его ежегодным. В турнире участвуют сильнейшие команды республики. Цель турнира – развитие волейбола в масштабах республики», — отмечают организаторы турнира.

Победители первенства получат Кубок чемпионов, дипломы и денежные премии. Общий призовой фонд турнира составляет 300 тыс. сомов.

В турнире принимают участие 11 команд со всех регионов республики. Завершатся состязания 3 мая.