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В Оше стартовал турнир по волейболу среди женщин

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-oshe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423723-ru.html

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2 мая 2017, 15:33       Комментарии

В городе Ош в рамках объявленного Года воспитания, нравственности и культуры 2 мая стартовал клубный турнир по волейболу среди женщин на Кубок мэра города Ош.
В церемонии открытия турнира приняли участие мэр Оша Айтмамат Кадырбаев, председатель муниципального комитета по физической культуре и спорту мэрии Кылычбек Саркарбаев, представители общественности, тренера, спортсмены и болельщики.
«Мероприятие среди клубов Кыргызской Республики на кубок мэра Оша проводится впервые. Есть предложение сделать его ежегодным. В турнире участвуют сильнейшие команды республики. Цель турнира – развитие волейбола в масштабах республики», — отмечают организаторы турнира.
Победители первенства получат Кубок чемпионов, дипломы и денежные премии. Общий призовой фонд турнира составляет 300 тыс. сомов.
В турнире принимают участие 11 команд со всех регионов республики. Завершатся состязания 3 мая.

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