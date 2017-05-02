В парламенте предложили внести запрет на размещение агитматериалов на склонах гор и откосах

2 мая 2017, 15:43 Комментарии

В парламенте проходят слушания по законопроекту о внесении изменений в конституционные законы Кыргызстана "О выборах президента" и "О выборах депутатов Жогорку Кенеша".

В ходе обсуждений депутаты отметили, что во время предвыборной гонки кандидаты часто используют склоны гор на межрегиональных трассах, как место для размещения агитационных материалов. Однако, такая реклама может повлечь за собой гибель людей, устанавливающих эти материалы.

Депутаты предложили запретить использование склоны гор и откосы в целях размещения агитационных материалов.

В частности, данная инициатива названа актуальной в свете последних сходов оползней.