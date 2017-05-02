Увеличение избирательного залога кандидата в президенты лишает граждан права баллотироваться, считают активисты

2 мая 2017, 15:50 Комментарии

В парламенте проходят слушания по законопроекту о внесении изменений в конституционные законы Кыргызстана "О выборах президента" и "О выборах депутатов Жогорку Кенеша".

В ходе обсуждений представитель ОО "Коалиция за демократию и гражданское общество" Динара Ошурахунова отметила, что предлагаемый избирательный залог для Кыргызстана — высокий.

"Он лишает возможности граждан быть избранным и баллотироваться. 2 млн сомов непосильная сумма для людей, которые честно зарабатывают, но хотят баллотироваться", – отметила она.

Также Ошурахунова выступила против предложения увеличить порог для партий на парламентских выборах с 7% до 9%. По ее словам, строение многих политических партий находится на ранней стадии и для них порог в 9% — высок.