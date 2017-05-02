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Увеличение избирательного залога кандидата в президенты лишает граждан права баллотироваться, считают активисты

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/uvelic...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423721-ru.html

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Избирательный залог президента предлагают увеличить до 2 млн сомов

2 мая 2017, 15:50       Комментарии

В парламенте проходят слушания по законопроекту о внесении изменений в конституционные законы Кыргызстана "О выборах президента" и "О выборах депутатов Жогорку Кенеша".
В ходе обсуждений представитель ОО "Коалиция за демократию и гражданское общество" Динара Ошурахунова отметила, что предлагаемый избирательный залог для Кыргызстана — высокий.
"Он лишает возможности граждан быть избранным и баллотироваться. 2 млн сомов непосильная сумма для людей, которые честно зарабатывают, но хотят баллотироваться", – отметила она.
Также Ошурахунова выступила против предложения увеличить порог для партий на парламентских выборах с 7% до 9%. По ее словам, строение многих политических партий находится на ранней стадии и для них порог в 9% — высок.

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