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Врачи продолжают дежурить в селе Аюу на месте схода оползня

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359247_vr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423719-ru.html

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Поисковые работы в селе Аюу продолжаются

Возле сел с повышенным риском схода оползней установлено более 100 палаток

2 мая 2017, 15:28       Комментарии

В территориальной больнице Узгенского района по состоянию на 2 мая находятся под наблюдением врачей пять человек из числа родственников погибших в результате схода оползня в селе Аюу. Об том сообщает пресс-служба Минздрава.
Из них три человека с диагнозом "острая реакция на стресс", один с диагнозом "гипертонический криз", у всех состояние стабильное.
Один человек с диагнозом "геморрагический инсульт" находится в отделении реанимации, состояние стабильно тяжелое. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Шесть человек в удовлетворительном состоянии выписаны на амбулаторное лечение.
На месте схода оползня дежурят 4 бригады врачей: невропатолог, травматолог, хирург, педиатр, терапевт, акушер-гинеколог. Также помощь оказывают бригады психологов.
В мобильную клинику, развернутую в селе Аюу Узгенского района, 30 апреля - 1 мая обратились более 150 человек.
Кроме этого, в целях профилактики инфекций дежурит эпидбригада райЦПЗиГСЭН Узгена. Санитарные врачи проводят беседы с жителями села о своевременном обращении к врачам в случае повышения температуры тела, при проявлении симптомов кишечных инфекций и вирусных инфекций. Все необходимое для проведения дезинфекционных мероприятий имеется в достаточном количестве.

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