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Госархив КР запустил в сети выставку подлинников писем ветеранов ВОВ

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/gosarkhiv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423718-ru.html

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2 мая 2017, 15:19       Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. Центральный государственный архив Кыргызстана запустил виртуальный проект, в котором отразились военная действительность и быт солдат во время боевых действий на фронте Второй мировой войны. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Проект виртуальной выставки был приурочен к преддверию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне и содержит оцифрованные подлинники писем участников войны.
Из фондов архива были взяты почтовые материалы, в которых отражаются неподдельный патриотизм, подлинные эмоции и чувства к родным и дорогим людям участников кровавых сражений.
Письма представлены в свободном доступе на официальном сайте госархива на русском и кыргызском языках. Ознакомиться с ними можно пройдя по ссылке http://letters.archive.kg/.

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