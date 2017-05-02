Госархив КР запустил в сети выставку подлинников писем ветеранов ВОВ

2 мая 2017, 15:19 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. Центральный государственный архив Кыргызстана запустил виртуальный проект, в котором отразились военная действительность и быт солдат во время боевых действий на фронте Второй мировой войны. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Проект виртуальной выставки был приурочен к преддверию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне и содержит оцифрованные подлинники писем участников войны.

Из фондов архива были взяты почтовые материалы, в которых отражаются неподдельный патриотизм, подлинные эмоции и чувства к родным и дорогим людям участников кровавых сражений.

Письма представлены в свободном доступе на официальном сайте госархива на русском и кыргызском языках. Ознакомиться с ними можно пройдя по ссылке http://letters.archive.kg/.