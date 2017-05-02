В Бишкеке появились качели для особых детей

2 мая 2017, 15:28 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. В Бишкеке на бульварах Эркиндик и Молодая Гвардия появились качели для особых детей, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В целях развития доступных общественных пространств и интеграции детей с особыми нуждами, институтом развития молодежи при поддержке муниципалитета и фонда "Сорос Кыргызстан" была инициирована установка специализированных детских качелей на территории игровых площадок по бульвару Эркиндик и Молодой Гвардии. Данная инициатива является первым шагом к созданию пространства с равными возможностями для детей, вне зависимости от физических особенностей.

В перспективе институтом развития молодежи (ИРМ) планируется вести работу по продвижению развития инклюзивных площадок, в частности, при поддержке столичной мэрии создать одну уникальную площадку в городе.