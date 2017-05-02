Порядка 1,2 тыс жителей с."Мыкан" получили доступ к газу

2 мая 2017, 15:39 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. В преддверии майских праздников сегодня, 2 мая в Аламудунском районе Чуйской области состоялась подача природного газа в населенный пункт. Порядка 1200 жителей села "Мыкан" получили доступ к экологическому чистому топливу, сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".

Работы по строительству газопроводов и газификации данного села выполнены в рамках реализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации КР и Инвестиционной программы ОсОО "Газпром Кыргызстан". Общая стоимость работ по проектированию и строительству распределительных газопроводов общей протяженностью свыше 7,1 километров составила более 13,8 млн сомов.

В торжественной церемонии подачи газа в населенный пункт приняли участие полномочный представитель Правительства Чуйской области Бактыбек Кудайбергенов, генеральный директор компании "Газпром Кыргызстан" Болот Абилдаев и аким Аламудунского района Касымбек Чодуров.

Стоит отметить, что для газоснабжения села был построен и введен в эксплуатацию новый газорегуляторный пункт, а также проведены работы по строительству внутридворовых газопроводов. Все работы выполнены в строгом соответствии с требованиями стандартов и норм с применением сертифицированных материалов.

По итогам 2016 года компанией "Газпром Кыргызстан" было газифицировано 10 жилмассивов г.Бишкек: Керемет, Касым, Щербакова, Бурдинская, Салам-Алик, Жениш, Балбан-Таймаш, Кайынды, Керамическая, Мыкан.

В 2017 году планируется газифицировать 15 жилмассивов г.Бишкек и Чуйской области. Природным газом будет охвачено более 20 тыс. домовладений. До 2030 года планируется увеличить уровень газификации Кыргызстана до 62% и обеспечить газоснабжением более 400 населенных пунктов.