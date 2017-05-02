В Иссык-Кульской и Нарынской областях ночью возможны заморозки – прогноз погоды на 3 мая

2 мая 2017, 15:06 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 3 мая. По сообщению Кыргызгидромета, по республике без осадков. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +4...+9

днем: +20...+25

Таласская область

ночью: +4...+9

днем: +20...+25

Баткенская область

ночью: +5...+10

днем: +21...+26

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +6...+11

днем: +21...+26

Иссык-Кульская область

ночью: +1...+6, местами заморозки 0...-2

днем: +13...+18

Нарынская область

ночью: заморозки -1...-3

днем: +14...+19

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +5...+7, максимальная температура воздуха днем +21...+23.