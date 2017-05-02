В Иссык-Кульской и Нарынской областях ночью возможны заморозки – прогноз погоды на 3 мая

2 мая 2017, 15:06 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 3 мая. По сообщению Кыргызгидромета, по республике без осадков. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +4...+9
днем: +20...+25
Таласская область
ночью: +4...+9
днем: +20...+25
Баткенская область
ночью: +5...+10
днем: +21...+26
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +6...+11
днем: +21...+26
Иссык-Кульская область
ночью: +1...+6, местами заморозки 0...-2
днем: +13...+18
Нарынская область
ночью: заморозки -1...-3
днем: +14...+19
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +5...+7, максимальная температура воздуха днем +21...+23.